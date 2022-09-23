Все подлежащие мобилизации мужчины, которые были призваны 22 сентября, будут отправлены в Севастополь для переподготовки, рассказал глава крымской администрации Сергей Аксенов.
"Сегодня в Симферополе встретился с мобилизованными и их семьями, чтобы пообщаться лично перед отправкой в воинские части Севастополя, где будет проходить переподготовка и боевое слаживание", — добавил он.
Аксёнов также сообщил, что намерен лично проверить условия содержания резервистов и качество выданной им экипировки.
"Материальное обеспечение всех бойцов буду держать на личном контроле", — заверил он.
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