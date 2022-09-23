Власти Крыма: выезд военнообязанных за пределы полуострова не запрещён

Военнообязанные жители Крыма могут свободно покидать полуостров, но им нужно встать на учёт в военкомате по месту пребывания, пояснили местные власти.

"Выезд из Крыма не запрещён. Все военнообязанные всех категорий, покидающие Крым даже на несколько дней, должны незамедлительно встать на учёт в военные комиссариаты по новому месту пребывания и сообщить о своем выезде в военкомат по месту регистрации", — рассказал советник главы Крыма Олег Крючков.

Если военнообязанный из другой части России приезжает на полуостров, ему также нужно обратиться в ближайший военный комиссариат для постановки на учёт, добавил он.