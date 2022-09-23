Мужчины Свердловска массово увольняются, чтобы устроиться на оборонные заводы

Крупные компании Свердловской области отмечают большое количество уволившихся за последние два дня мужчин, которые устраиваются на предприятия оборонно-промышленного комплекса.

"21 сентября было принято решение уволиться и перейти на один из оборонных заводов. Выбор пал на "Уралтрансмаш", там достаточно много свободных мест и достойная зарплата", — рассказал URA.RU бывший работник муниципального предприятия "Горсвет".

Ранее стало известно, что объявленная в России частичная мобилизация не коснётся мужчин, которые работают на предприятиях ОПК, они получат отсрочку.