Крупные компании Свердловской области отмечают большое количество уволившихся за последние два дня мужчин, которые устраиваются на предприятия оборонно-промышленного комплекса.
"21 сентября было принято решение уволиться и перейти на один из оборонных заводов. Выбор пал на "Уралтрансмаш", там достаточно много свободных мест и достойная зарплата", — рассказал URA.RU бывший работник муниципального предприятия "Горсвет".
Ранее стало известно, что объявленная в России частичная мобилизация не коснётся мужчин, которые работают на предприятиях ОПК, они получат отсрочку.
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