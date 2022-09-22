Активист раскритиковала Смольный за недостроенный центр реабилитации

Пятнадцать лет на строительство реабилитационного центра для инвалидов в Василеостровском районе Санкт-Петербурга — крайне большой срок, заявила активист, блогер, инвалид-колясочник Наталья Камолинкова.

"Это очень много с учетом того, что на Васильевском острове осваиваются намывные территории, новые намываются. Тот [строящийся — Прим. Ред.] центр уже немножко потерял актуальность, нужно планировать еще новые социальные центры, а их никто не планирует", — заявила Камолинкова.

Общественница обрадовалась новостям о том, что центр все же будет возведен, хоть и в 2024 году. Однако, по ее мнению, одного этого реабилитационного центра будет недостаточно.

"Это здорово, что реабилитационный центр будет, но его будет недостаточно, даже если его построят в 2024 году", — указала общественница.

В заключение она подчеркнула, что подобные центры очень актуальны для петербургских инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

"С учетом того, что в реабилитационных центрах могут быть бассейны, какие-то социальные кружки, которые могут посещать люди с инвалидностью, там доступная среда должна быть организована. Конечно, такие места очень актуальны", — подытожила Камолинкова.

Напомним, журналисты сообщили, что обещанный Бегловым в 2020 году центр реабилитации инвалидов построят лишь к 2024 году, при условии, что новый подрядчик не сорвет сроки проведения работ, как это происходило ранее. Примечательно, что строительство центра началось в далеком 2008 году, однако до сих пор работы завершены лишь на 20%, отмечают петербургские СМИ.