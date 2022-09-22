На Камчатке у военкоматов выстроились очереди из мобилизованных

Уже к началу рабочего дня военкоматов на Камчатке у дверей сборных пунктов выстроились очереди из получивших повестки, сообщает телеканал РЕН ТВ.

"Давно ждал этого. Пришёл, как только получил повестку", — рассказал журналистам один из призывников.

Накануне Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, которая коснётся военнообязанных с боевым опытом и военной специальностью.