Уже к началу рабочего дня военкоматов на Камчатке у дверей сборных пунктов выстроились очереди из получивших повестки, сообщает телеканал РЕН ТВ.
"Давно ждал этого. Пришёл, как только получил повестку", — рассказал журналистам один из призывников.
Накануне Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, которая коснётся военнообязанных с боевым опытом и военной специальностью.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.