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Военкоматы Бурятии выдали первые повестки в рамках частичной мобилизации

Россия

В Бурятии началась выдача повесток военнообязанным, которых призовут в рамках объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации.

Военкоматы Республики Бурятия уже выполняют указ президента России, выдача повесток началась, сообщил глава региона Алексей Цыденов.

"В них указано время прибытия на сборные пункты 6.00, 8.00 или 9 часов утра 22 сентября. И это уже призывные повестки", — уточнил он.

Цыденов добавил, что выданные до 18.00 21 сентября региональными военкоматами повестки аннулированы.

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Автор: Антон Уткин
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