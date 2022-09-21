Смольный не указал сроки сдачи анонсированных школ и детского сада

Смольный анонсировал строительство двух школ и одного детского сада в развивающихся жилых кварталах Приморского и Московского районов Санкт-Петербурга, не уточнив при этом сроки сдачи объектов. Однако при сохраняющемся дефиците мест в образовательных учреждениях, исчисляемом десятками тысяч мест, три запланированных учебных заведения не исправят сложившуюся в Северной столице ситуацию.

Согласно сообщению пресс-службы Смольного, разрешения на строительство трех учреждений выдал Госстройнадзор Санкт‑Петербурга. Речь идет о возведении школы для старших классов недалеко от Пулковского шоссе, где строится жилой комплекс "Зеленый квартал на Пулковских высотах", детского сада между Ивинской, Лисинской улицами и Юнтоловским проспектом в Приморском районе, а также школы на 825 мест на пересечении проспекта Королева и Глухарской улицы, где по поручению губернатора Александра Беглова предусмотрены два бассейна.

Стоит отметить, что ранее в Комитете по образованию Санкт-Петербурга признали катастрофическую нехватку мест в образовательных учреждениях города. По информации ведомства, на сегодняшний день заполненность государственных городских школ составляет 110-115%, а нехватка мест составляет почти 72 тысячи. В детских садах эта дефицит достиг 26 тысяч мест. Такие показатели в Северной столице связывают с низкими темпами строительства учебных заведений и систематический перенос сроков сдачи объектов социальной инфраструктуры.

При этом губернатор Беглов неоднократно заявлял о необходимости сокращать имеющийся дисбаланс, однако по факту ситуация по-прежнему не меняется в лучшую сторону. И это не препятствует Смольному и самому Александру Дмитриевичу использовать строительство единичных школ и детских садов для "пиара" и попыток искусственно поднять рейтинг главы региона.

Фактически же дефицит мест в учебных заведениях города продолжает оставаться на высоком уровне, в связи с чем петербуржцы вынуждены отдавать своих детей на обучение в частные школы, стоимость предоставляемых услуг в которых ежегодно увеличивается. В некоторых их них один год обучение может обойтись в сумму более 1 миллиона рублей.