Краевой суд Забайкалья получил заявление от региональной прокуратуры, которая требует признать недействительным закон о бюджете.
Как оказалось, в утвержденном законе отсутствует положение о доплатах медикам в размере более 4,1 млрд руб. Работники лечебных учреждений, входящих в систему ОМС, могут рассчитывать на доплату в размере 20%, это так называемый районный коэффициент, пишет портал newizv.ru.
В настоящее время медработники получают доплату из Фонда обязательного медицинского страхования, но эти средства "могли быть использованы для повышения качества оказания медицинской помощи населению", сообщил представитель прокуратуры.
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