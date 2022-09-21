Прокуратура требует признать недействительным бюджет Забайкальского края

Краевой суд Забайкалья получил заявление от региональной прокуратуры, которая требует признать недействительным закон о бюджете.

Как оказалось, в утвержденном законе отсутствует положение о доплатах медикам в размере более 4,1 млрд руб. Работники лечебных учреждений, входящих в систему ОМС, могут рассчитывать на доплату в размере 20%, это так называемый районный коэффициент, пишет портал newizv.ru.

В настоящее время медработники получают доплату из Фонда обязательного медицинского страхования, но эти средства "могли быть использованы для повышения качества оказания медицинской помощи населению", сообщил представитель прокуратуры.