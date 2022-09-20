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Тюменцам пришлось ждать приёма врача на улице из-за большого числа пациентов

Россия

В понедельник, 19 сентября, возле областной клинической больницы № 2 в Тюмени местные жители обнаружили большую очередь. Как объяснили журналисты, многим людям пришлось ждать консультации врача несколько часов.

"Загруженность обусловлена действительно высоким потоком пациентов", — заявила пресс-секретарь департамента здравоохранения по региону Екатерина Климович, слова которой приводит nashgorod.ru.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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