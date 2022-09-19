В Ростовской области распространят проект "Умный город" на весь регион

На семинаре по благоустройству губернатор Ростовской области Василий Голубев поставил задачу распространить проект "Умный город", который предполагает формирование комфортной среды, на весь регион — а это более 400 городов, городских и сельских поселений. И речь идёт не только о благоустройстве, создании коммунальной инфраструктуры, строительстве медицинских, спортивных и культурных объектов, безопасности дорог, но и об уровне вовлеченности жителей в процесс развития городской среды.

Сегодня проект "Умный город" с успехом реализуется в семи донских городах. Поскольку на практике доказано, что умные системы делают жизнь комфортнее и безопаснее, Василий Голубев уверен, что проект необходимо применить на все города и районы области.

"Необходимо создать на территории каждого муниципалитета рабочую группу, определить ответственных, обеспечить постоянный контроль. Надо разработать дорожные карты пошаговой реализации задач и достижения показателей проекта", — уточнил поручение Голубев.

Губернатор ещё раз напомнил, что главное в реализации проекта — учитывать мнение местного населения, взаимодействовать с людьми на всех этапах. И с этим не должны возникнуть сложности, поскольку в обществе назрел интерес к теме формирования качественной среды, которая призвана удовлетворить максимально широкий спектр потребностей горожанина, таких как:

безопасность,

комфорт (удобство и доступность городских пространств, в том числе для маломобильных групп населения),

экологичность и здоровье (оценка текущего состояния экологии в городе, использование городской инфраструктуры с умом, для сохранения, поддержания и восстановления окружающей среды).

На прошедшем семинаре его участникам — главам 55 муниципальных образований Дона — продемонстрировали успешные примеры. В частности, заслужило отдельного внимания благоустройство сквера "Юность" с площадью 3,8 га в Усть-Донецком районе. За три года удалось:

провести освещение,

установить сухой фонтан,

выложить новую тротуарную плитку,

выполнить работы по озеленению,

также были построены детские площадки и летний театр.

Стоит отметить, что за минувшие пять лет в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Ростовской области благоустроено более 700 объектов. На это было направлено порядка 7 млрд рублей средств областного и федерального бюджетов. Доля городов с благоприятной городской средой увеличилась до 35%. В 2022 году планируется благоустроить ещё 131 общественную территорию. Для этого выделено более 2,1 млрд рублей.