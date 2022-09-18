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Губернатором Бегловым недовольны 63% жителей Петербурга

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Губернатору Александру Беглову не доверяют 63% жителей Санкт-Петербурга, следует из масштабного соцопроса в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Это самый высокий показатель недоверия к главе региона в Северо-Западном федеральном округе.

Большинство жителей Санкт-Петербурга не доверяют губернатору Александру Беглову. В этом признались 63% петербуржцев, сообщают данные оперативной онлайн-социологии в Северо-Западном федеральном округе. Отмечается, что это самый высокий показатель недоверия в СЗФО. Судя по данным социального исследования, ошибки губернатора Александра Беглова негативно влияют также на рейтинг президента Владимира Путина.

 

Опрос проводился в августе текущего года методом онлайн-анкетирования среди пользователей соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" в 11 регионах Северо-Западного федерального округа. В рамках исследования были опрошены 6 236 человек.

Причиной негативной оценки работы губернатора Беглова со стороны жителей Петербурга стали системные проблемы в городе, вызванные ошибками команды градоначальника. В апреле текущего года Смольный начал транспортную реформу, пообещав сделать общественный транспорт более комфортным. Однако новые маршруты оказались не продуманы, в связи с чем петербуржцам приходится тратить на дорогу больше времени. Транспортная реформа негативно отразилась также на безопасности пассажиров — закупленные городом новые автобусы неоднократно горели, а число ДТП с участием социального транспорта возросло.

Мусорная реформа, начавшаяся в городе с 1 января 2022 года, привела к перебоям с вывозом отходов. Проблема переполненности мусорных баков не решена до сих пор. В результате в городе наблюдается усиленное размножение крыс, являющихся переносчиками опасных заболеваний. Кроме того, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличилось количество незаконных свалок, отравляющих почву и воду.

В зимний сезон 2021-2022 года коммунальные службы Санкт-Петербурга не смогли обеспечить своевременную уборку города от снега. Это привело к многочасовым пробкам, увеличению ДТП и росту числа травм пешеходов.

Также в Санкт-Петербурге наблюдается нехватка инфраструктуры — детских садов, поликлиник, школ. Проблема особенно актуальна для новых районов, заселенных молодыми семьями. Сроки сдачи объектов не соблюдаются, что вызывает недовольство жителей.

На рейтинге Беглова негативно отразился также закон о комплексном развитии территорий, подразумевающий снос хрущевок и переселение в любой район в черте города. Общественное возмущение было настолько масштабным, что глава города был вынужден приостановить реновацию.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина
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