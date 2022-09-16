Час с торгпредом: предпринимателям Дона рассказали об экспорте во Вьетнам

В 2022 году донской экспорт на рынок Вьетнама продолжает расти. По итогам 2021 года торговый оборот Ростовской области с Вьетнамом составил 117,1 млн долларов. Об этом стало известно на состоявшейся 14 сентября видеоконференции "Час с торгпредом РФ во Вьетнаме", которая прошла под председательством заместителя губернатора донского региона Александра Скрябина и с участием представителей предприятий-экспортеров региона.

"Социалистическая Республика Вьетнам — наш стратегический партнер, мы видим большой потенциал в нашем взаимодействии. Для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества с Вьетнамом правительством Ростовской области прорабатывается вопрос направления бизнес-миссии", — сообщил Александр Скрябин.

Торговый представитель РФ во Вьетнаме Вячеслав Харинов в своем выступлении на мероприятии, которое было организовано в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", отметил, что экспорт России во Вьетнам в целом вырос более чем на 30%. Но рано почивать на лаврах, по его мнению, для дальнейшего развития важно искать новые подходы для продвижения отечественной продукции на вьетнамский рынок. Харитонов также

дал рекомендации предпринимателям, которые помогут эффективнее устанавливать деловые отношения с вьетнамскими бизнесменами,

рассказал о тенденциях в экономике этой азиатской республики,

коснулся вопроса сертификации товаров.

Руководитель АНО "Центр поддержки экспорта" Аркадий Мурзаев, также участвовавший в мероприятии, подтвердил, что сегодня рынок Вьетнама — достаточно перспективный для донских предприятий. И центр готов представить регион на этой площадке.

Глава Минэкономразвития региона Максим Папушенко акцентировал внимание на проработке вопроса об увеличении поставок на рынок Вьетнама товаров АПК, в частности, растительного масла, поскольку в азиатской республике держится тренд на переработанную продукцию. Тем более Ростовская область в числе лидеров по производству сельхозпродукции.

В рамках онлайн-встречи поделились своими соображениями и рассказали о своей деятельности представители донских компаний. По итогам конференции всем стало очевидно, что организация бизнес-миссий — эффективный инструмент взаимодействия с партнёрами из Вьетнама, который будет способствовать росту продаж. Стоит добавить, что торгово-экономическое, научное и культурное сотрудничество Ростовской области с Вьетнамом длится уже не первый год. Ещё в 2000 году было подписано соответствующее соглашение региона с вьетнамской провинцией Бариа-Вунгтау. В настоящее время ведётся работа по актуализации данного документа.