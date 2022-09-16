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Час с торгпредом: предпринимателям Дона рассказали об экспорте во Вьетнам

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В 2022 году донской экспорт на рынок Вьетнама продолжает расти. По итогам 2021 года торговый оборот Ростовской области с Вьетнамом составил 117,1 млн долларов. Об этом стало известно на состоявшейся 14 сентября видеоконференции "Час с торгпредом РФ во Вьетнаме", которая прошла под председательством заместителя губернатора донского региона Александра Скрябина и с участием представителей предприятий-экспортеров региона.

Час с торгпредом: предпринимателям Дона рассказали об экспорте во Вьетнам

"Социалистическая Республика Вьетнам — наш стратегический партнер, мы видим большой потенциал в нашем взаимодействии. Для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества с Вьетнамом правительством Ростовской области прорабатывается вопрос направления бизнес-миссии", — сообщил Александр Скрябин.

Торговый представитель РФ во Вьетнаме Вячеслав Харинов в своем выступлении на мероприятии, которое было организовано в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", отметил, что экспорт России во Вьетнам в целом вырос более чем на 30%. Но рано почивать на лаврах, по его мнению, для дальнейшего развития важно искать новые подходы для продвижения отечественной продукции на вьетнамский рынок. Харитонов также

  • дал рекомендации предпринимателям, которые помогут эффективнее устанавливать деловые отношения с вьетнамскими бизнесменами,
  • рассказал о тенденциях в экономике этой азиатской республики,
  • коснулся вопроса сертификации товаров.

Руководитель АНО "Центр поддержки экспорта" Аркадий Мурзаев, также участвовавший в мероприятии, подтвердил, что сегодня рынок Вьетнама — достаточно перспективный для донских предприятий. И центр готов представить регион на этой площадке.

Глава Минэкономразвития региона Максим Папушенко акцентировал внимание на проработке вопроса об увеличении поставок на рынок Вьетнама товаров АПК, в частности, растительного масла, поскольку в азиатской республике держится тренд на переработанную продукцию. Тем более Ростовская область в числе лидеров по производству сельхозпродукции.

В рамках онлайн-встречи поделились своими соображениями и рассказали о своей деятельности представители донских компаний. По итогам конференции всем стало очевидно, что организация бизнес-миссий — эффективный инструмент взаимодействия с партнёрами из Вьетнама, который будет способствовать росту продаж. Стоит добавить, что торгово-экономическое, научное и культурное сотрудничество Ростовской области с Вьетнамом длится уже не первый год. Ещё в 2000 году было подписано соответствующее соглашение региона с вьетнамской провинцией Бариа-Вунгтау. В настоящее время ведётся работа по актуализации данного документа.

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Автор: Ирина Гусакова
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