Жители села в Тюменской области полгода задыхаются от дыма тлеющих торфяников

Жители села Армизонское в Тюменской области уже полгода страдают от запаха дыма, который исходит от тлеющих торфяников. Вечером складывается наиболее критическая ситуация. Об этом сообщает издание nashgorod.ru.

В местном паблике селяне пожаловались на то, что не знают, куда обращаться. По их словам, торфяники могут тлеть годами. Некоторые посчитали единственным выходом из ситуации смену места жительства.