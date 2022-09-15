Жители села Армизонское в Тюменской области уже полгода страдают от запаха дыма, который исходит от тлеющих торфяников. Вечером складывается наиболее критическая ситуация. Об этом сообщает издание nashgorod.ru.
В местном паблике селяне пожаловались на то, что не знают, куда обращаться. По их словам, торфяники могут тлеть годами. Некоторые посчитали единственным выходом из ситуации смену места жительства.
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