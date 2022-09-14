В Ижевске запустили производство промышленных, пищевых и медицинских газов

В Ижевске открыли импортозамещающее производство промышленных, пищевых и медицинских газов, пишет udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Удмуртии.

По информации издания, во вторник, 13 сентября, сотрудники компании "Технические газы" ввели в эксплуатацию станцию, выпускающую углекислоту.

Её активно используют при производстве газированной воды, пищевой газовой смеси и сухого льда.

По словам председателя совета директоров предприятия Михаила Кондратенкова, раньше Ижевск закупал вещества для производства газа в баллонах, однако теперь фирма способна полностью удовлетворить потребности Удмуртии в поставках углекислоты. Он также пояснил, что ещё несколько месяцев назад этот рынок находился под контролем корпораций США, Франции и Германии.

В следующем году в Ижевске собираются начать производить медицинский кислород и жидкий азот. Предполагается, что работники предприятия смогут за год выпускать товары на 1 миллиард рублей.