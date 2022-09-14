В центре Перми приостановили движение транспорта из-за пакетов в трамвае

В Перми пассажиры трамвая решили, что мужчина оставил в вагоне бомбу. Как заявили местные журналисты, из-за инцидента власти приостановили движение транспорта по улице Ленина.

"На место прибыли сотрудники Росгвардии", — написали в properm.ru.

По данным СМИ, силовики и служебные собаки не нашли взрывное устройство. Рюкзак и пакет правоохранители вернули пассажиру, отметили в издании.