Города на кубанских курортах превратились в уродливые переростки

За последние десять лет побережье Чёрного моря стало популярным местом для россиян, ищущих новое место жительства. Это привело к тому, что города Кубани превратились в уродливые переростки.

Как показала Всероссийская перепись населения, с 2012 года на черноморском побережье прибавилось 450 тысяч жителей. По подсчетам специалистов, Анапа превратилась в самый быстрорастущий город не только юга страны, но и всей России в целом. Количество горожан за 10 лет увеличилось в три раза.

Не избежал этой участи и Краснодар, куда переехало около 360 тысяч человек со всех регионов России, сообщает издание "Акценты". После переписной кампании город наградили статусом миллионера.

Также быстро росли Ставрополь и Михайловск, но, в отличие от Краснодара, там селились уроженцы окрестных сел и городов.