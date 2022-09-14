Застройщик благоустроил первую очередь парка "Событие" в Раменках

В районе Раменки завершилось благоустройство первой очереди парка "Событие". В долине одноименной реки на площади 12 гектаров были проложены пешеходные и велодорожки, установлены скамейки, урны для мусора и мачты уличного освещения.

Около 60 % сданной в эксплуатацию территории было озеленено. В частности, при проведении работ удалось сохранить редкие виды растений, а также были высажены новые кустарники и травы.

Вскоре здесь появятся несколько спортивных зон: для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол, а также зона с гимнастическим оборудованием и столами для пинг-понга. Здесь также будет большая площадь со сценой для проведения концертов, водоем, который зимой будет превращаться в каток, сад и множество мест для отдыха.

Застройщиком парка "Событие" выступает компания "Донстрой", а за ландшафтный дизайн отвечает российское архитектурное бюро Wowhaus. Парк должен объединить жилой комплекс комфорт-класса "Огни", жилой комплекс бизнес-класса "Событие" и кластер "Река". Общая площадь парка составит 24 гектара. Завершить его создание планируется в течение пяти лет.