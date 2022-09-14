Петербург ожидает отток IT-специалистов

IT-специалисты вслед за крупными компаниями покидают Санкт-Петербург. Причиной являются низкие зарплаты в отрасли, по сравнению со "столичными" и международными, а также отсутствие поддержки сферы со стороны Смольного.

Губернатор Александр Беглов в социальных сетях поздравил сотрудников IT-индустрии с Днем программиста. Глава города отметил, что с января по август текущего года IT-компании Петербурга перечислили в городской бюджет свыше 32 млрд рублей налоговых отчислений. Однако сумма поступлений в казну города со стороны IT-отрасли уже в ближайшее время может сократиться. Причиной этого является отток крупных цифровых компаний, о чем ранее сообщали СМИ.

На фоне проблем в отрасли Санкт-Петербург не смог предоставить адекватные меры поддержки IT-сектору. Для сравнения, Москва существенно увеличила финансирование и льготное кредитование информационных компаний, а также предусмотрела гранты на продукцию импортозамещения.

Негативно на развитие цифровой сферы может отразиться также то, что молодежь не видит перспектив в Санкт-Петербурге при губернаторе Александре Беглове. Самые лучшие молодые специалисты покидают Северную столицу, предпочитая "осесть" в городах с большими возможностями.

К примеру, Москва лидирует по количеству вакансий для программистов: число предложений на рынке составляет 43%. Там же предлагают самую высокую заработную плату для программистов в стране — 161,3 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге, по данным на сентябрь текущего года, работодатели разместили 15,1% вакансий, а средняя зарплата составила 137,1 тысяч рублей.

Для сравнения — в Новосибирской области уровень расходов на жилье и питание ниже, однако программисты здесь получают в среднем 116,5 тысяч рублей. На фоне проблем Северной столицы с ее неподъемными тратами на жилье перспектива переехать в другой мегаполис выглядит заманчиво.