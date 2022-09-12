Промышленность Петербурга хотят "задушить" новыми кредитами

Смольный в очередной раз реализует "поддержку" бизнеса методом усиления закредитованности промышленных предприятий. Эксперты обращали внимание, что предоставление льготного доступа к заемным деньгам в нынешних экономических реалиях сложно назвать эффективной мерой. Главным образом, это связано с необходимостью возврата кредитных средств.

9 сентября наблюдательный совет Фонда развития промышленности Петербурга изменил программы предоставления займов промышленным предприятиям, увеличив их максимальный размер с 300 до 500 миллионов рублей. В Смольном пояснили, что структура "поддерживает" городские предприятия по 13 программам финансирования и отчитались статистической сводкой о выдаче 18 займов, распределив среди получателей около 1 млрд рублей.

В данном случае речь идет о предложении нуждающимся в деньгах компаниям получить льготный кредит. Является ли денежный займ для бизнеса выходом из осложнившегося в связи с санкционным давлением положения — вопрос неоднозначный. СМИ писали, что петербургские предприятия из числа МСП и без того погружаются в долговую яму с того периода, когда Северная столица вышла на пиковые показатели по заболеваемости COVID-19 зимой. К слову, по состоянию на 2021 год, нагрузка на бизнес увеличилась на 162 млрд рублей или на 6,8% по сравнению с показателями за предыдущий расчетный период.

Нельзя исключать, что получившие возможность взять кредит на льготных условиях компании окажутся вынуждены отдать существенную часть выручки. В нынешних экономических реалиях, когда предпринимательский сектор переживает тяжелый период, "размен" доходов на погашение займовых обязательств сыграет скорее негативную роль на экономическом благополучии предприятия.

К слову, в настоящее время в Петербурге наблюдается тенденция на перерегистрацию городских бизнесов в Ленинградскую область. На это указывает тот факт, что в 2021 году Северная столица, в связи с массовым "оттоком" предприятий, потеряла более 7 тысяч компаний.