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Петербуржцы боятся ходить вдоль "трущоб" в центре города

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В центре Санкт-Петербурга находится большое количество аварийных зданий, пустующих в ожидании реставрационных работ. Одним из них стал доходный дом Лялевича на улице Розенштейна, облюбованный маргиналами.

Фотографии дома Лялевича появились в паблике "Непарадный Петербург". На снимках известной "заброшки" здание предстоит в крайне удручающем состоянии — с осыпающейся штукатуркой, граффити на стенах, а также "лазами" в некогда заделанных окнах.

 

Доходный дом в стиле модерн на улице Розенштейна был построен архитектором Марианом Лялевичем в 1902 году. Здание пустует не менее 10 лет, и за это время постройка неоднократно горела. Так, масштабный пожар охватил старинный дом осенью прошлого года. Огнем оказались охвачены помещения с третьего по пятый этаж, частично обрушились перекрытия.

 

Дом Лялевича пытались продать не менее десяти раз. Последний раз его выставляли на торги в мае 2022 года, однако плохая сохранность здания отпугивает инвесторов. Причиной плачевного состояния дома во многом является недосмотр городских властей, не обеспечивших зданию охрану.

Петербуржцы признаются, что пройти мимо дома Лялевича лишний раз страшно, хотя таких аварийных зданий в городе немало. Рядом с бывшим доходным домом находятся другие известные руины — советский завод "Красный треугольник", также неоднократно горевший.

 

Многие горожане уверены, что дом Лялевича будут сносить — настолько "забытым" выглядит здание. Это не так — в 2016 году градозащитникам удалось спасти историческую постройку от сноса. Однако защитить дом от разрушительного действия времени под силу лишь чиновникам.

 

В связи с бездействием Смольного петербуржцы вынуждены обращаться в федеральный центр, чтобы спасти историческую архитектуру города. Что же касается городской администрации, то она не спешит принимать меры, чтобы прекратить разрушение культурного наследия.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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