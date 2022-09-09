Активисты указали Беглову на разруху в центре Петербурга

Общественные активисты обратили внимание правительства Санкт-Петербурга на разруху в Центральном района города, который является визитной карточкой Северной столицы. Они призвали чиновников чаще совершать обходы территорий, а не красоваться на мероприятиях.

Активисты движения "Молодой Петербург" указали, что Центральный район города является визитной карточкой Северной столицы и именно там чаще всего гуляют туристы. Архитектурные достопримечательности, памятники, реки и каналы — все это так прекрасно звучит. Однако существует и другая сторона медали.

Если немного отойти от Невского проспекта и других центральных улиц Петербурга, которые тщательно убирают для туристов, можно наткнуться на разруху. Вместо благоустроенного центра в глаза бросаются обшарпанные стены, мусор, заброшенные здания и разрушающиеся объекты культурного наследия.

Активисты подчеркивают, что, если бы чиновники, районная администрация и губернатор Александр Беглов хоть иногда делали пеший обход территорий, за которые они отвечают, то они смогли бы лично убедиться, что исторический центр Петербурга превращается в руины. Также они посоветовали градоначальнику и другим чиновникам меньше "красоваться" на различных мероприятиях и уже благоустроенных зонах.

Петербуржцы в комментариях к новости подчеркивают, что для того, чтобы увидеть разруху даже не обязательно отходить от центральных улиц.

Один из комментаторов припомнил, что совсем недавно в некоторых школах Петербурга первоклассникам вручили книжки, в которых рассказывается история города и его основателя Петра Первого. Однако на первых страницах вместо портрета великого императора оказалось изображение нынешнего градоначальника Александра Беглова. Журналисты подсчитали, что это обошлось Петербургу в 40 миллионов рублей.

Стоит отметить, что раньше петербуржцы неоднократно призывали чиновников не только делать обходы вверенных им территорий, но и хоть изредка пользоваться общественным транспортом, поскольку транспортная реформа, запущенная Смольным, сделала передвижение по городу максимально неудобным. Горожане подчеркивали, что чиновники перемещаются на личных автомобилях и не могут понять, что отмена маршруток привела к транспортному коллапсу в Северной столице.