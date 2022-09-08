Мундеп Мазурик указал на неэффективную работу системы ЖКХ в Петербурге

Бывший депутат муниципального образования "Светлановское" шестого созыва и общественный активист Юрий Мазурик заявил, что недоволен качеством жилищно-коммунальных услуг в Санкт-Петербурге.

Активист указал, что даже сейчас большое количество жителей Санкт-Петербурга вынуждены греть воду в тазиках из-за регулярных отключений. По его мнению, именно это и показывает насколько неэффективно работает система ЖКХ в Северной столице.

"Процент, насколько изношены трубы, цифра может быть любой, нас он не сильно трогает, а трогает то, что мы живем в цивилизованной стране. Но очень большое количество жителей Петербурга по несколько месяцев в году вынуждены греть воду в тазиках, но так как делать это не очень комфортно, это приводит к тому, что люди не очень хорошо моются и не очень хорошо пахнут. И вот это больший показатель того, насколько неэффективно работает система ЖКХ", — заявил активист.

Мазурик отдельно подчеркнул, что недоволен качеством жилищно-коммунальных услуг, поскольку живет в довольно богатой стране, где оно должно быть на порядок выше. Помимо того, он обратил внимание и на другие проблемы, встречающиеся в Петербурге.

"Я недоволен качеством ЖКХ, применительно к тому, что я получаю эту услугу буди гражданином очень богатой страны, а качество сервиса плохое — до сих пор встречаю грязные подъезды, пахучие. До сих пор встречаешь перекрытия дорог от того, что копают по несколько дней. И все остальные проблемы тоже очень заметны", — подытожил Мазурик.

Напомним, ранее петербуржцы возмутились качеством услуг ЖКХ. Муниципальный депутат из Адмиралтейского района Илья Киселев "поставил двойку" работе коммунальщиков, подчеркнув, что качество уборки подъездов в Северной столице оставляет желать лучшего.