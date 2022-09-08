Мэрия Краснодара назвала ложными электронные письма, которые стали приходить 8 сентября в школы якобы от администрации города.
В сообщениях говорилось о создании в Краснодаре пунктов временного размещения беженцев, которые уезжают из Крыма.
В пресс-службе мэрии эту информацию официально опровергли, заявив, что никаких подобных пунктов в городе нет, а постановление — грубая подделка.
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