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Губернатор Дегтярёв посетовал, что не может поехать добровольцем на Украину

Россия

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что с удовольствием поехал бы на Украину, чтобы принять участие добровольцем в спецоперации, однако не может бросить пост. Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что в крае уже формируются два именных контрактных батальона, которые будут участвовать в СВО на Украине.

Дегтярёв заявил, что сам поехать не может, так как у него бронь из-за губернаторства.

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Автор: Максим Александров
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