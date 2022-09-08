Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что с удовольствием поехал бы на Украину, чтобы принять участие добровольцем в спецоперации, однако не может бросить пост. Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что в крае уже формируются два именных контрактных батальона, которые будут участвовать в СВО на Украине.
Дегтярёв заявил, что сам поехать не может, так как у него бронь из-за губернаторства.
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