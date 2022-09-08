В Белгороде назвали короткое замыкание причиной отключения электричества

Белгород и часть Белгородского района остались без электричества из-за аварии на подстанции в областном центре. Причиной стало короткое замыкание на секции шин. Об этом сообщил заместитель губернатора по ЖКХ Константин Полежаев.

По словам мэра Белгорода, электроснабжение в полном объёме будет восстановлено в ближайшее время.