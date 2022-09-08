Белгород и часть Белгородского района остались без электричества из-за аварии на подстанции в областном центре. Причиной стало короткое замыкание на секции шин. Об этом сообщил заместитель губернатора по ЖКХ Константин Полежаев.
По словам мэра Белгорода, электроснабжение в полном объёме будет восстановлено в ближайшее время.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Продолжается военное противостояние за Балаклею.