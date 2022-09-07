СК РФ продолжает расследовать факты коррупции в медсфере Петербурга

В СК РФ подтвердили, что в рамках уголовного дела по мошенничеству и превышению полномочий задержаны несколько сотрудников отдела здравоохранения Василеостровского района Петербурга, в том числе его глава Никита Тихонов. Журналисты ранее отмечали увеличение числа уголовных дел в этой области при губернаторе Александре Беглове.

По информации СМИ, визит правоохранительные органы нанесли главе района Эдуарду Ильину, руководителю отдела закупок Марине Калининой и нескольким ее подчиненным. Оперативные мероприятия, как уже отмечалось, проводились в отделе здравоохранения. Вопросы у силовиков есть не только к главе ведомства Никите Тихонову, но и к его заместителю Игорю Пономареву.

Как сообщает 7 сентября ГСУ СК РФ по Петербургу, также были задержаны "43-летний генеральный директор коммерческой структуры, он же индивидуальный предприниматель, и 36-летняя специалист медицинского учреждения". Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Накануне СМИ сообщали о возбуждении уголовного дела на фоне повторяющихся результатов тендеров на комплексную уборку медицинских учреждений в Василеостровском районе. Сообщалось, что компании ИП Задорожный М. В, ООО "Мирный-55", ИП Спиридонова Александра Андреевна, ООО "Лентехпром", ООО "Первая газовая компания" и ООО "Урсус" постоянно выигрывали конкурсы, из-за чего на их деятельность обратило внимание УФАС, обнаружив связи между владельцами фирм. Например, сообщалось, что Задорожный является директором ООО "Мирный-55" и главой "Урсуса" одновременно, а учредителем "Урсуса" значится его близкая родственница.

Журналисты ранее отмечали рост количества коррупционных дел в здравоохранении Петербурга при губернаторе Александре Беглове, это связывают с тем, что многие должности в ведомстве достались его команде из Курортного района, который он ранее возглавлял. Например, комитетом по здравоохранению с 2019 года руководит Дмитрий Лисовец, ранее руководивший поликлиникой №40 в Курортном районе. Учреждение уже несколько лет получает гораздо более крупные субсидии из бюджета города, чем остальные организации.