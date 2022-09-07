Президент Путин заявил, что Россию невозможно изолировать

Президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россию изолировать невозможно, несмотря на планы стран коллективного Запада.

"Используя наши естественные конкурентные преимущества, мы продолжим наращивать свой транспортный потенциал, расширять сеть автомобильных и железных дорог, строить новые подходы к морским терминалам и увеличивать их мощность", — сказал он.