Смольный продолжил тренд и предложил новый глупый закон

Комитет по природопользованию Смольного всерьез рассматривает возможность запретить запускать в петербургское небо воздушные шары без разрешения. По мнению авторов инициативы, которую обсудили 6 сентября на заседании Координационного совета по экологическому просвещению при Комитете по природопользованию, воздушные шарики вредят окружающей среде, и каждый может сделать свой праздник ярче, используя более дружественные природе средства.

Что характерно, первым идею запретить шары высказал муниципальный депутат Федор Грудин, неоднократно критиковавший решения Смольного и губернатора Александра Беглова — еще в августе он рассказал, что бороться с нелепыми инициативами вроде запрета на лай собак можно только встречными еще более нелепыми предложениями, например — запретом воздушных шариков ради экономии гелия.

Сегодня, почти месяц спустя, чиновники Смольного неиронично обсуждают с депутатами то, что начиналось как шутка, чем опять ставят себя в неловкое положение вместо того, чтобы рассматривать действительно серьезные и важные для общества проекты.

"На выходных я уже писал, что реально важные законопроекты типа запрета клеток в судах ГОДАМИ лежат в нижней палате российского парламента без рассмотрения. Аналогичные примеры есть и в Санкт-Петербурге. Но сегодня кто-то всерьёз начал это предлагать. Спасибо, что не в парламенте, а в каком-то совете при одном из смольнинских кабинетов, но ведь и законопроект про лай собак пришёл из Смольного. В очередной раз убеждаюсь, что настоящие или фейковые цитаты Бисмарка, но в России они работают. На каждую хитрость у нас готовы отвечать непредсказуемой глупостью", — написал он в Telegram.

Если идея оформится в полноценную законодательную инициативу и пройдет одобрение в Законодательном собрании, петербуржцы получат еще один смешной закон, не имеющий никакого практического применения — ранее не только собакам запретили лаять по ночам, двуногим петербуржцам, к примеру, "отказали в праве" жечь костры, пускать беспилотники, ходить голыми и ездить на лыжах в метро, пригрозив штрафом в 100 тысяч рублей.