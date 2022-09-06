Путин назвал Чечню родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чеченской Республики со 100-летием образования субъекта Федерации. Он назвал регион родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов, а также отметил доблесть и мужество героев-чеченцев в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Также глава государства отметил, что Чечня поэтапно повышает качество жизни проживающих в республике. По словам Путина, в регионе ведётся поиск инвесторов, осуществляется поддержка предпринимателей и повышаются социально-экономические показатели.