Президент России Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский, где проходят масштабные военные учения "Восток-2022", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он уточнил, что в настоящее время президент участвует в совещании с представителями российского оборонного ведомства, где также присутствует глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
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