Путин лично будет наблюдать за военными учениями "Восток-2022"

Президент России Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский, где проходят масштабные военные учения "Восток-2022", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что в настоящее время президент участвует в совещании с представителями российского оборонного ведомства, где также присутствует глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.