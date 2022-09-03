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Петербургские чиновники "проспали" начало учебного года?

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Смольном усилили автобусные маршруты после массовой критики неготовности социального транспорта к началу учебного года. Чиновники заверили, что следят за пассажиропотоком, однако замеры могут быть ошибочными из-за издержек транспортной реформы.

Петербургские чиновники "проспали" начало учебного года?

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга заявил, что вывел на улицы города больше автобусов на фоне сезонного увеличения пассажиропотока.

"В связи с началом нового учебного года в Санкт-Петербурге проходит масштабное усиление автобусных маршрутов", — сообщили в комитете 2 сентября.

Заявление комитета было сделано лишь на второй учебный день после того, как СМИ указали на неготовность транспортной системы Петербурга к повышению нагрузки. Из-за нехватки автобусов многие ученики не успели на торжественные линейки, которые для многих проводились впервые: в этом году в первый класс пошло 67 тысяч детей, что стало рекордом для Петербурга.

На проблему обратили внимание крупнейшие городские СМИ. В редакции "78" написали, что День знаний омрачили пробки на дорогах и столпотворение в общественном транспорте, что стало причиной опозданий учеников на школьные линейки, а взрослых на работу. "Комсомольская правда" отметила, что в связи с окончанием каникул вестибюль "Московской" "затрещал по швам".

 

В Комтрансе, тем не менее, заверили, что следят за пассажиропотоком и в случае необходимости выводят дополнительный подвижной состав. Однако подсчеты ведомства могут быть нерелевантны, так как многие пассажиры в часы пик не платят за проезд. Как поясняют сами петербуржцы, после начала транспортной реформы оплата налом невозможна, а передавать банковскую карту для того, чтобы приложить ее к валидатору, через чужие руки просто небезопасно.

Отметим, что нагрузку на общественный транспорт усилили также отпускники и дачники, вернувшиеся в Петербург. Немаловажно и сезонное ухудшение погоды — если в теплые сухие дни многие горожане ходят пешком, то в дождь городские улицы затопляет из-за устаревшей системы ливневой канализации, и приходится использовать автобусы и трамваи.

Петербуржцы неоднократно отмечали, что смена сезонов приходит для Смольного "неожиданно". Зимой городские системы оказываются не готовы к уборке снега, весной — к таянию снегов и подтоплению улиц, а в жаркие летние дни проблемой становится своевременный полив городских насаждений, страдающих от зноя.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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