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"Тревожные звоночки": политолог Леви об отмене ночных смен в МССС

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Информация СМИ об отказе от ночных смен компанией "Метрострой Северной столицы" (МССС), проблемы с поставками новых вагонов и слухи о намерении ВТБ выйти из партнерства стали "тревожными звоночками", заявил доцент СПбГУ, политолог Дмитрий Леви. Он также назвал сотрудников корпорации кадровым золотом, которое необходимо беречь, поскольку эти люди разбираются в строительстве петербургской подземки.

"Тревожные звоночки": политолог Леви об отмене ночных смен в МССС

"Это тревожные, безусловно звоночки, особенно учитывая, что ВТБ — это игрок своеобразный", — заявил политолог.

Эксперт указал, что Петербург в конечном итоге не останется без компании, которая занимается строительством метро. Однако политолог задается вопросом: в случае, если у МССС возникнут серьезные финансовые трудности или другие непреодолимые проблемы, какого качества будут возводить новые станции в Петербурге и в какие сроки?

"Вопрос: какое метро будут строить? Вопрос: успеют за время реконструкции потерять опыт, уволить людей и так далее, которые умеют делать какие-то сложные вещи под землей, потому что это все-таки набор специфических знаний, которые просто так получить сложно? Потерять этот костяк — самое плохое, что может быть, потому что его восстановить будет сложно, есть сложности с подготовкой кадров и прочее", — уверен Леви.

Политолог выразил уверенность, что нельзя увольнять специалистов, занимающихся строительством метро, поскольку найти им замену будет крайне сложно.

"Просто так выгнать людей проще, чем потом их найти и собрать в какие-то команды. Как именно внутри работа в метро организована, знают только те, кто там работает, кто проходит щитами эти места и организует туннели. Это кадровое золото, которое критично необходимо. Его надо беречь. Не делать из них культа, но беречь этих людей, давать им возможность работать в том, в чем они специалисты, что у них получается. Любой ценой надо это сохранять и работы не останавливать ни при каких обстоятельствах", — подчеркнул политолог.

Помимо того Леви не исключает, что и в будущем со строительством петербургской подземки будут происходить заминки. Тогда городу будет не обойтись без вмешательства из вне.

"Но заминки могут быть, не банкротство, но приостановки возможны, в таком случае город, государство должны будут вмешиваться, вводить внешнее управление, чтобы может быть решать проблемы с условным менеджментом, управлением, планированием, проектировками и так далее, но, чтобы работы, которые намечены, по которым уже есть чертежи, по которым понятен фронт работы, шли по плану, не замирали", — подытожил Леви.

Накануне СМИ сообщили, что руководство "Метрострой Северной столицы" приняло решение отказаться от ночных смен. По всей видимости, это может быть связано с финансовыми проблемами, поскольку за ночные смены компании приходится больше платить сотрудникам. Работники опасаются, что на них попросту решили сэкономить.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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