Зотов: Транспортный коллапс в Санкт-Петербурге продолжится

Проблемы с общественным транспортом, наблюдавшиеся 1 сентября, продолжатся и дальше. Об этом Pravda.Ru рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественной палаты РФ Илья Зотов.

По словам Зотова, возникшие в первый осенний день транспортные проблемы никуда не исчезнут.

"Коллапс, который возник 1 сентября, и дальше будет продолжаться в том плане, что ситуация повторится и завтра, и послезавтра, и так далее", — отметил эксперт.

Транспортный коллапс во многом обусловлен изменениями в работе социальных средств передвижения. В частности, в Петербурге отменили маршрутки, что привело к увеличению времени в пути и долгому ожиданию на остановках.

"Один из плюсов маршруток, которые были в Санкт-Петербурге в том, что они позволяли быстро добираться из точки А в точку Б, не всегда комфортно, но быстро. Если мы говорим про длительное ожидание, то это сейчас есть", — подтверждает Зотов.

Глава Общероссийского объединения пассажиров отметил, что одной из целей транспортной реформы стало повышение комфортности перевозок с помощью замены подвижного состава новыми автобусами. Тем не менее, смена автопарка прошла не везде.

"Сейчас на большинстве линий, я так полагаю, должны работать комфортные автобусы, судя по тем задачам, которые в реформе были обозначены: заменить маршрутки большими вместительными комфортными автобусами. Но как показывает практика, это не везде произошло, то есть не везде на линию вышел подвижной состав новый. По-прежнему можно встретить в социальных сетях фотографии с приложением конкретных номеров транспортных средств из категории старого подвижного состава, то есть он еще есть", — отметил Зотов.

Ранее сообщалось, что 1 сентября многие школьники не успели попасть на линейки из-за проблем с транспортом. Предсказать повышение спроса на социальные поездки с началом учебного года было несложно, однако чиновники из команды главы Петербурга Александра Беглова не справились с этой задачей.