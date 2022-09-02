Представитель президента РФ Иванов обвинил Greenpeace в фальсификациях данных

Всемирный фонд дикой природы (WWF) подкупает журналистов, а Greenpeace фальсифицирует данные. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на форуме "Экосистема".

К российскому Greenpeace и его деятельности Иванов отнёсся также весьма скептически. Он привёл в пример ситуацию с массовой гибелью морских животных на Камчатке в 2020 году, когда представители организации заявили, что русские отравляют океаны своим ракетным топливом. На самом деле гибель животных произошла из-за цветения микроводорослей.