За сутки в Рязанской области сгорели ещё 530 гектаров леса

Лесные пожары продолжаются в Рязанской области. За минувшие сутки площадь сгоревших лесов увеличилась ещё на 530 гектаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам собеседника агентства, на данный момент действует шесть очагов возгорания.