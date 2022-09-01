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Петербуржцы обвинили Комблаг в уничтожении здоровых деревьев

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Петербуржцев возмутил отчет Комблага о спиленных деревьях на площади Искусств. Горожане не верят утверждениям чиновников о якобы снесенном шквалистым порывом ветра ясене. Горожане отметили, что коммунальщики не впервые уничтожают здоровые деревья, игнорируя погибшие, которые действительно представляют опасность.

Петербуржцы обвинили Комблаг в уничтожении здоровых деревьев

Циклон "Орнелла" принес в Петербург не только ливневые дожди, но и шквалистый ветер. В результате в городе было зафиксировано восемь падений деревьев, в результате повреждения получили припаркованные автомобили и несколько окон. МЧС сообщает, что в ближайшее время порывы ветра усилятся до 15 м/с, что может привести к новым инцидентам.

При этом жители Северной столицы отмечают слабую работу Комблага в вопросах устранения опасностей, возникающих из-за нежизнеспособности зеленых насаждений. Сухие деревья вовремя не ликвидируются, что приводит к печальным последствиям.

В то же время в официальной группе Комблага во "ВКонтакте" отмечают, что не редки случаи уничтожения здоровых и никому не мешающих деревьев. Так, горожане не поверили отчету Комблага о ликвидации сломанного ясеня на площади Искусств — на предоставленных фотографиях они разглядели несколько спиленных деревьев, а не одно.

 
 

В комментариях к публикации также сообщили об уничтожении нескольких здоровых деревьев на Камышевой улице.

"По адресу Камышовая ул. 12 к.2 возле детского сада №83 уничтожено несколько здоровых деревьев, не представлявших никакой опасности и не затемнявших окна. Кто принял решение и на каком основании?" — пишет один из пользователей.

Также горожане прокомментировали новость о помытом асфальта в ряде центральных районов в преддверии Дня знаний. Они отметили повышенный интерес к чистоте у сотрудников Комблага лишь в центре города, тогда как спальные районы не могут похвастаться таким вниманием со стороны чиновников.

 

Напомним, с приходом дождей Петербург вновь затопило из-за отсутствия модернизированных ливневых канализаций, которые обещал привести в порядок губернатор Александр Беглов еще во время своей предвыборной кампании в 2019 году.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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