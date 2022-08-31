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Неработающие ливневки привели к потопу в Петербурге

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Непрекращающийся вторые сутки дождь затопил улицы Санкт-Петербурга. Из-за неработающих ливневок петербуржцы вынуждены искать способы, чтобы перебраться через "ушедшие под воду" тротуары и дороги.

Жители Санкт-Петербурга уже несколько лет ждут от правительства города и градоначальника Александра Беглова модернизации устаревших ливневок, которую обещали провести, когда Беглов еще занимал должность временно исполняющего обязанности губернатора.

Накануне, 30 августа, в Петербург пришел циклон "Орнелла", который принес обильные дожди. Ожидается, что в ближайшие сутки ливни не стихнут, а в городе выпадет около 70% от месячной нормы осадков.

Администрация сообщества "Молодой Петербург" опубликовала видеозапись, где запечатлена пожилая женщина, вынужденная переходить дорогу "на пяточках", чтобы не промочить ноги.

 

"Жители Северной столицы вынуждены вспоминать уроки школьной физкультуры и ходьбу на пяточках. Видимо, таким образом руководство города решило проводить профилактику против варикоза", — иронизирует администрация вышеуказанного сообщества.

Отметим, что не меньше от неработающих ливневок и халатности руководства города страдают автомобилисты. Вечером 30 августа пробки в Санкт-Петербурге достигли рекордных девяти баллов. Это произошло из-за того, что все ключевые дороги Северной столицы были загружены до предела — вода не успевала быстро стекать в канализации. В результате водители были вынуждены передвигаться по городу не только в условиях ограниченной видимости, но и объезжая глубокие лужи на проезжей части.

Напомним, Петербург сталкивается с подтоплениями далеко не в первый раз. Так, в середине июля город накрыл циклон "Зельда", который принес от 10 до 20 мм выпавших осадков. При некачественно обслуживаемой и неэффективной системе водоотведения на городских дорогах и улицах образовались огромные лужи, препятствующие проходу пешеходов и комфортному перемещению автомобилистов.

При этом петербуржцы продолжают заваливать портал "Наш Санкт-Петербург" сообщениями о нерабочих ливневках. Однако градоначальник Александр Беглов до сих пор не может сдержать свое обещание по модернизации водоотводящих систем, которое он дал, находясь в должности временно исполняющего обязанности губернатора. Из-за этого каждый раз с приходом дождей город превращается в "Северную Венецию".

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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