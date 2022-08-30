Счетная палата посчитала недоработанными государственные информационные системы

Эксперты Счётной палаты проанализировали существующие в России государственные информационные системы (ГИС) и пришли к выводу, что те требуют доработок.

У специалистов возникли претензии к механизмам создания ГИС и остались вопросы к существующим возможностям развития и эксплуатации этих систем.

"Общая совокупная стоимость владения этими системами превышает 296 млрд рублей", — напомнил регулятор.

После анализа был сделан вывод, что на данном этапе существует "технологическая и архитектурная разобщенность ГИС", которая требует устранения.