Эксперты Счётной палаты проанализировали существующие в России государственные информационные системы (ГИС) и пришли к выводу, что те требуют доработок.
У специалистов возникли претензии к механизмам создания ГИС и остались вопросы к существующим возможностям развития и эксплуатации этих систем.
"Общая совокупная стоимость владения этими системами превышает 296 млрд рублей", — напомнил регулятор.
После анализа был сделан вывод, что на данном этапе существует "технологическая и архитектурная разобщенность ГИС", которая требует устранения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.