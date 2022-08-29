Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Штаб территориальной обороны ДНР: союзные войска взяли под контроль село Кодема
Глава Shell: газовый кризис в ЕС растянется на несколько зим
ISW: Кремль отправляет "корпус дедов" для сокрушения Украины
Минобороны РФ: дрон ВСУ сбит на подлёте к хранилищу ядерного топлива на ЗАЭС
Российские "Солнцепёки" выжигают боевиков ВСУ в Донбассе
Редкие памятники архитектуры стали частью проекта "Одноклассников"
Постпред РФ Ульянов: на ЗАЭС едет около 15 сотрудников МАГАТЭ
Британский дипломат Стюарт: Джонсон надеется на "популистское возвращение"
В Эстонии придумали, как законно отобрать местную недвижимость у россиян

Беглов попал в шорт-лист губернаторов "под ударом" из-за закона о КРТ

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Губернатор Петербурга Александр Беглов попал в шорт-лист губернаторов "под ударом" ТГ-канала "Незыгарь". Включение в этот список аналитики объяснили действиями градоначальника вокруг закона о КРТ — сначала градоначальник подписал документ, а спустя месяц критики сказал, что он еще якобы находится в состоянии "активного обсуждения".

Аналитики отмечают, что включение губернатора Петербурга Александра Беглова в шорт-лист связано с принятием резонансного закона о "Комплексном развитии территорий" и критикой вокруг него. Напомним, что 30 июня губернатор подписал документ, подразумевающий проведение в Петербурге "реновации" — сноса хрущевок в центре и расселения жильцов. При этом 25 августа в эфире канала "78" Беглов заявил, что закон еще не принят и находится в стадии "активного обсуждения". Утром 26 августа пресс-служба губернатора изменила публикацию на официальном сайте, убрав слова главы Петербурга о статусе документа.

"Незыгарь" пишет, что Беглов попал под удар из-за серьезной критики на фоне закона о КРТ. Стремление градоначальника снизить негатив словами о статусе документа приведут лишь к усилению и пролонгации критики в сторону чиновников Смольного.

"Беглов, очевидно, стремясь снизить негатив, заявил, что закон еще не принят, однако позднее было объявлено, что закон все-таки принят, но остается ряд "неурегулированных моментов". Эксперты указывают, что негатив по этому поводу и критика со стороны жителей будут достаточно долгими и создадут Смольному значительное количество проблем", — отмечают аналитики.

Систематическое падение рейтингов Беглова отмечает и биржа "ПолитБрокер". Эксперты отмечают, что к ситуации привели систематические ошибки губернатора в городской политике.

В последнюю неделю важную роль в этом сыграл скандальный закон о КРТ, который подвергается активной критике со стороны петербуржцев. Он предусматривает снос хрущевок в центральной части Петербурга и расселение жильцов в современные дома. Однако сами горожане опасаются, что их переселят на окраины Северной столицы и они не смогут получить взамен равноценное жилье, поскольку, как ранее сообщалось, возмещение стоимости будет происходить, скорее всего, исходя из кадастровой стоимости, а не рыночной.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Популярное
Мир. Новости мира
Клупов: Киев использует в РФ диверсионную методику американцев

Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.

Клупов: Киев использует в РФ диверсионную методику американцев
Экс-разведчик Риттер: Россия "грандиозно" ответит на провокации США на ЗАЭС
Силовые структуры
Экс-разведчик Риттер: Россия "грандиозно" ответит на провокации США на ЗАЭС
Силовые структуры
Хазин: Киев скрывает в ЗАЭС "неприятную тайну" НАТО
Силовые структуры
Капитан Гундаров: наступление ВС РФ на Киев спутало все планы ВСУ
Любовь Степушова Столкнуть казахов и русских: в Казахстане ждут провокаций украинских националистов Любовь Степушова Рустем Сафронов Асиф Джангиров: развал СССР помог азербайджанцам приобрести национальную самоидентичность Рустем Сафронов Андрей Николаев Киев продолжает отрицать наличие украинских мин в Чёрном море Андрей Николаев
Мир. Новости мира
Конгресс обвинил Байдена в величайшем провале США и потребовал импичмента
Силовые структуры
В Ровенской области, через которую идёт трафик оружия из ЕС, раздаются взрывы
Анпилогов: ВСУ сбегут из Донбасса при наступлении холодов
Силовые структуры
Анпилогов: ВСУ сбегут из Донбасса при наступлении холодов
Последние материалы
ISW: Кремль отправляет "корпус дедов" для сокрушения Украины
Беглов попал в шорт-лист губернаторов "под ударом" из-за закона о КРТ
Минобороны РФ: дрон ВСУ сбит на подлёте к хранилищу ядерного топлива на ЗАЭС
Российские "Солнцепёки" выжигают боевиков ВСУ в Донбассе
Редкие памятники архитектуры стали частью проекта "Одноклассников"
Постпред РФ Ульянов: на ЗАЭС едет около 15 сотрудников МАГАТЭ
Британский дипломат Стюарт: Джонсон надеется на "популистское возвращение"
В Эстонии придумали, как законно отобрать местную недвижимость у россиян
Пушилин: в ЕС могут закупать уголь из Донбасса при помощи посредников
Марочко: боевики ВСУ из-за потерь самовольно оставляют позиции в Северске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников