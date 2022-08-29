Беглов попал в шорт-лист губернаторов "под ударом" из-за закона о КРТ

Губернатор Петербурга Александр Беглов попал в шорт-лист губернаторов "под ударом" ТГ-канала "Незыгарь". Включение в этот список аналитики объяснили действиями градоначальника вокруг закона о КРТ — сначала градоначальник подписал документ, а спустя месяц критики сказал, что он еще якобы находится в состоянии "активного обсуждения".

Аналитики отмечают, что включение губернатора Петербурга Александра Беглова в шорт-лист связано с принятием резонансного закона о "Комплексном развитии территорий" и критикой вокруг него. Напомним, что 30 июня губернатор подписал документ, подразумевающий проведение в Петербурге "реновации" — сноса хрущевок в центре и расселения жильцов. При этом 25 августа в эфире канала "78" Беглов заявил, что закон еще не принят и находится в стадии "активного обсуждения". Утром 26 августа пресс-служба губернатора изменила публикацию на официальном сайте, убрав слова главы Петербурга о статусе документа.

"Незыгарь" пишет, что Беглов попал под удар из-за серьезной критики на фоне закона о КРТ. Стремление градоначальника снизить негатив словами о статусе документа приведут лишь к усилению и пролонгации критики в сторону чиновников Смольного.

"Беглов, очевидно, стремясь снизить негатив, заявил, что закон еще не принят, однако позднее было объявлено, что закон все-таки принят, но остается ряд "неурегулированных моментов". Эксперты указывают, что негатив по этому поводу и критика со стороны жителей будут достаточно долгими и создадут Смольному значительное количество проблем", — отмечают аналитики.

Систематическое падение рейтингов Беглова отмечает и биржа "ПолитБрокер". Эксперты отмечают, что к ситуации привели систематические ошибки губернатора в городской политике.

В последнюю неделю важную роль в этом сыграл скандальный закон о КРТ, который подвергается активной критике со стороны петербуржцев. Он предусматривает снос хрущевок в центральной части Петербурга и расселение жильцов в современные дома. Однако сами горожане опасаются, что их переселят на окраины Северной столицы и они не смогут получить взамен равноценное жилье, поскольку, как ранее сообщалось, возмещение стоимости будет происходить, скорее всего, исходя из кадастровой стоимости, а не рыночной.