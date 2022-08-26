Библиотеки Москвы готовы провести день открытых дверей

27 августа в 10:00 утра столичные библиотеки и культурные центры гостеприимно открывают двери.

Во время городской акции "Единый день открытых дверей" можно познакомиться со всем многообразием, что предлагают библиотеки. А это уже давно не просто сдача книг на прокат. Это интересные обучающие программы, кружки, мастер-классы и различные студии.

"В день открытых дверей посетителей будут ждать более чем в 160 городских библиотеках и 70 культурных центрах Москвы. Для гостей подготовили познавательные программы, экскурсии, спектакли, концерты, встречи с писателями и музыкантами. Ребята вместе с родителями смогут выбрать студии и кружки, в которых им было бы интересно заниматься, например, танцами, рисованием или актерским мастерством", — рассказала Наталья Сергунина.

27 августа в 12:00 культурный центр "Ивановский", расположенный на Свободном проспекте, дом 19 покажет спектакль "Алиса". В основе постановки знаменитая сказка Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес".

В 13:00 в библиотеке № 192, на улице Старобитцевская, дом 23, корпус 2 пройдет творческая встреча с музыкантом Павлом Шмыревым. Он проведет открытый урок, на котором продемонстрирует виртуозную игру на гитаре, укулеле, свирели и барабане. На это мероприятие нужно регистрироваться по телефону: +7 495 711-80-45.

В 14:00 можно пойти на экскурсию по одной из старейших столичных читален — библиотеке искусств имени Алексея Боголюбова. Она расположена на улице Сущевской, дом 14. Мероприятие рассчитано на взрослых и детей старше шести лет.

В библиотеке № 58, которая находится по адресу: улица Тайнинская, дом 16, корпус 2 познакомят с техникой песочной анимации. Начало в 15:00. Регистрация открыта по телефону: +7 495 474-54-66.

А в детской библиотеке № 178 — это культурный центр имени А. Л. Барто (улица Дмитрия Ульянова, дом 24) взрослым и детям предложат сторителлинга. Встречу посвятят книге "Желтая сумка" бразильской писательницы Лижии Божунги. Начало мероприятия в 17:00.

И это далеко не вся программа "Единого дня открытых дверей". Список всех событий есть на портале "Мосразвития".