Беглова дважды поймали на противоречивых заявлениях о законе КРТ

В интервью "78 каналу" губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что закон о КРТ поможет горожанам улучшить жилищные условия. Он также сказал о возможности не участвовать в программе, хотя, как отмечают СМИ, это не так.

Закон о КРТ предполагает снос панельных домов 1957–1970 годов постройки. За это должны проголосовать 2/3 жильцов. Еще в 2008 году нужно было согласие 100% проживающих. То есть, мнение горожан, проголосовавших против, учитываться не будет.

В Смольном заявляют, что расселять людей будут во временное или постоянное жилье в том же районе, но петербуржцы сомневаются в правдивости этих слов. Власти намерены выплачивать компенсации в размере кадастровой стоимости квартир, а она значительно ниже рыночной цены.

Вероятнее всего, на выделенные средства люди не смогут приобрести равноценное жилье. "Реновация по-бегловски" предусматривает снос "хрущевок" в центральных районах города. Ввиду расположения, налаженной и благоустроенной инфраструктуры стоимость квартир там весьма высокая.

Кроме того, в интервью телеканалу Беглов заявил, что закон о КРТ еще не вступил в силу. При этом журналисты отмечают, что губернатор лично подписал его еще 30 июня. Так что у горожан действительно есть причины для того, чтобы не верить в заявления градоначальника.