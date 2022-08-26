Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Захарова: слова президента Латвии о нелояльных русских абсолютно неприемлемы
Ходарёнок: испанская батарея ПВО не поможет Украине
Эдгард Запашный: российские зрители не примут Хаматову после выступлений в Риге
Михалков выступил против выдвижения российского фильма на "Оскар"
Спецназ РФ начал применять на Украине беспилотники ZALA
Марочко: ВСУ при спешном отступлении бросили боеприпасы в районе Северодонецка
ВСУшники стали маскироваться под гражданских, пытаясь провести ВС РФ
Военкор Котенок: в Новой Каховке самодельную бомбу подкинули на детскую площадку
В Польше всё чаще говорят о необходимости начать боевые действия против РФ

Пресс-служба Беглова изменила слова губернатора о статусе закона о КРТ

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Пресс-служба губернатора Петербурга Александра Беглова отредактировала слова градоначальника из его интервью "78 каналу", которое он дал вечером 25 августа. Глава города в эфире заявил, что закон о "Комплексном развитии территорий" еще не принят, однако сам же подписал его еще 30 июня. На утро 26 августа пресс-служба отредактировала слова Беглова из интервью.

В рамках беседы на "78 канале" в том числе обсуждался скандальный закон о "Комплексном развитии территорий". Реновация, которая подразумевается в его рамках, предполагает снос "хрущевок" в центральной части Петербурга с расселением жильцов в равноценное жилье. Горожане уезжать из обжитых районов не хотят, поскольку опасаются, что их выселят на окраины города и не смогут предоставить равноценную жилплощадь.

В ходе интервью "78 каналу", 25 августа, Беглов заявил, что закон о КРТ "еще не принят" и находится в фазе "активного обсуждения". На его слова обратили внимание городские СМИ, поскольку соответствующий документ Законодательное собрание приняло 29 июня, а 30 июня закон подписал Беглов.

Вечером 25 августа пресс-служба губернатора разместила соответствующее сообщение, где было написано, что закон о КРТ "находится в стадии обсуждения".

 

Однако утром, 26 августа, информация об "активном обсуждении" из публикации исчезла. Под тем же заголовком появилась совсем другая информация, из которой следует что сейчас идет "обсуждение подзаконных актов к закону о КРТ".

 

На слова Беглова из интервью об "активной стадии обсуждения" обратили внимание и представители экспертного сообщества. Например, журналист Павел Смоляк поставил под сомнение слова градоначальника о статусе документа, подчеркнув, что Беглов дает неверную информацию. Возможно, что это заявление было сделано для того, чтобы успокоить горожан, которые протестуют против выселения с обжитых районов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Популярное
Силовые структуры
Шурыгин озвучил число убитых за полгода СВО: "Масштабы потерь всё равно узнают"

Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.

Шурыгин озвучил число убитых за полгода СВО: "Масштабы потерь всё равно узнают"
Перенджиев: удар по эшелону ВСУ подтвердил высокую точность "Искандера"
Силовые структуры
Перенджиев: удар по эшелону ВСУ подтвердил высокую точность "Искандера"
Силовые структуры
Ракеты ВКС РФ уничтожили патрульный катер "Славянск" и тральщик "Геническ" ВСУ
Мир. Новости мира
Sohu: шесть тысяч союзников России в любой момент превратят НАТО в пустое место
Любовь Степушова Кворум не собрали: Запад не сможет лишить РФ представительства в ООН Любовь Степушова Анжела Якубовская Евдокия Германова: Табаков безошибочно видел в человеке настоящее Анжела Якубовская Андрей Николаев Зеленский готов к миру? О результатах переговоров во Львове Андрей Николаев
Мир. Новости мира
58 стран ООН поддержали антироссийское заявление по Украине
Силовые структуры
The Guardian: НАТО спровоцировал Россию и теперь не сможет её остановить
Шурыгин: мы входим в противостояние, которое видели в страшном сне
Силовые структуры
Шурыгин: мы входим в противостояние, которое видели в страшном сне
Последние материалы
Пресс-служба Беглова изменила слова губернатора о статусе закона о КРТ
Эдгард Запашный: российские зрители не примут Хаматову после выступлений в Риге
Михалков выступил против выдвижения российского фильма на "Оскар"
Спецназ РФ начал применять на Украине беспилотники ZALA
Марочко: ВСУ при спешном отступлении бросили боеприпасы в районе Северодонецка
ВСУшники стали маскироваться под гражданских, пытаясь провести ВС РФ
Военкор Котенок: в Новой Каховке самодельную бомбу подкинули на детскую площадку
В Польше всё чаще говорят о необходимости начать боевые действия против РФ
В машине на границе Белоруссии и Польши найден предмет, похожий на взрывчатку
Боевик ВСУ назвал артиллерию ВС РФ причиной основных потерь в ходе спецоперации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников