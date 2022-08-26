Пресс-служба Беглова изменила слова губернатора о статусе закона о КРТ

Пресс-служба губернатора Петербурга Александра Беглова отредактировала слова градоначальника из его интервью "78 каналу", которое он дал вечером 25 августа. Глава города в эфире заявил, что закон о "Комплексном развитии территорий" еще не принят, однако сам же подписал его еще 30 июня. На утро 26 августа пресс-служба отредактировала слова Беглова из интервью.

В рамках беседы на "78 канале" в том числе обсуждался скандальный закон о "Комплексном развитии территорий". Реновация, которая подразумевается в его рамках, предполагает снос "хрущевок" в центральной части Петербурга с расселением жильцов в равноценное жилье. Горожане уезжать из обжитых районов не хотят, поскольку опасаются, что их выселят на окраины города и не смогут предоставить равноценную жилплощадь.

В ходе интервью "78 каналу", 25 августа, Беглов заявил, что закон о КРТ "еще не принят" и находится в фазе "активного обсуждения". На его слова обратили внимание городские СМИ, поскольку соответствующий документ Законодательное собрание приняло 29 июня, а 30 июня закон подписал Беглов.

Вечером 25 августа пресс-служба губернатора разместила соответствующее сообщение, где было написано, что закон о КРТ "находится в стадии обсуждения".

Однако утром, 26 августа, информация об "активном обсуждении" из публикации исчезла. Под тем же заголовком появилась совсем другая информация, из которой следует что сейчас идет "обсуждение подзаконных актов к закону о КРТ".

На слова Беглова из интервью об "активной стадии обсуждения" обратили внимание и представители экспертного сообщества. Например, журналист Павел Смоляк поставил под сомнение слова градоначальника о статусе документа, подчеркнув, что Беглов дает неверную информацию. Возможно, что это заявление было сделано для того, чтобы успокоить горожан, которые протестуют против выселения с обжитых районов.