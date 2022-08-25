В Кузбассе появится памятник Герою России Ольге Качуре

В Кузбассе появится площадь защитников Донбасса, её построят в Новокузнецке.

На площади установят мемориал в память о первой женщине-командире артдивизиона ДНР — Герое России Ольге Качуре. Она погибла в начале августа.

В основание будущей площади заложили в четверг камень губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и дочь Качуры Елена Карабет.