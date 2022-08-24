Президент России Владимир Путин в ходе совещания заявил, что необходимо попытаться в ближайшее время локализовать лесные пожары в регионах, где отмечается особо сложная ситуация.
"Многие из участников совещания сказали, что в ближайшие два-три дня пожары на территориях, о которых мы сегодня говорили, могут быть локализованы. Надеюсь, так и будет", — заявил российский лидер.
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