По словам главы МЧС России Александра Куренкова, что угрозы населённым пунктам в Рязанской области из-за лесных пожаров нет. В качестве превентивных шагов жители двух населённых пунктов были частично эвакуированы.
"Благодаря оперативно принимаемым мерам, слаженной работе авиации и наземной группировки перехода огня не допущено", — заявил глава МЧС на совещании у президента России Владимира Путина.
Куренков отметил, что ситуация с лесными пожарами в регионе ухудшается из-за сильных порывов ветра.
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