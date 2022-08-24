Пригожин: самая ключевая проблема в Петербурге — кризис власти

Бизнесмен Евгений Пригожин дал интервью изданию "Невские новости". В беседе с журналистами он поделился мыслями о том, каково было сотрудничать с Ленобластью и почему работать с местными властями гораздо удобнее, чем со Смольным.

По словам предпринимателя, на данный момент компания "Мегалайн" приступила к реализации одного из своих проектов именно в Ленобласти. При этом местные власти всячески содействовали работе на всех ее этапах.

В Петербурге был совсем противоположный опыт, добавил Пригожин. Власти отказываются от выгодных проектов. Среди основных проблем бизнесмен назвал главную, по его мнению, — кризис власти.

"Самая ключевая проблема в Петербурге — это кризис власти. Вернее сказать, полная приватизация власти. Как мы видим, "шайка мошенников" в большинстве сфер городского управления фактически приватизировала город и делает с ним то, что считает нужным, при этом многие обязательства перед петербуржцами не выполняются", — поделился предприниматель.

Дополнительно от отметил несколько других проблем, которые характерны для "взаимоотношений" Смольного и бизнесменов Северной столицы.

"Первое — как всем известно, просто из-за патологического желания украсть деньги. Второе — это то, что по-русски называется "крысятничество": попытка присвоить любую идею, которая появляется у бизнеса, и, как часто мы видим, передать ее своим родственникам или знакомым, либо продать за деньги. И третье — полная импотенция петербургской власти", — резюмировал Пригожин.

С подробностями можно ознакомиться в полной версии интервью на сайте издания "Невские новости".