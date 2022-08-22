Сенатор Башкин призвал Эстонию выдать России убийцу Дарьи Дугиной

Сенатор СФ России Александр Башкин призвал Эстонию выдать России убийцу Дарьи Дугиной.

Дарья Дугина была убита в субботу вечером. На её автомобиль была установлена взрывчатка. Сотрудники ФСБ оперативно установили личность подозреваемой. Ею оказалась гражданка Украины Наталья Вовк, которая после совершения предполагаемого преступления выехала с территории РФ в Эстонию.

Башкин в своих социальных сетях написал, что у Эстонии есть отличная возможность доказать, что они правовое государство. Для этого, по словам сенатора, эстонским властям необходимо посодействовать РФ в расследовании убийства Дугиной. Он призвал страну показать, насколько они демократичны, и сделать "шаг суверенного и цивилизованного государства".

"У эстонских властей есть возможность продемонстрировать всему миру, что позиционирование ими своей страны как демократического и правового государства, признающего, что верховенство закона соответствует действительности", — написал Башкин.