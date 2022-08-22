Интер РАО просит миллиарды на мусорную реформу

Глава "Интер РАО" Борис Ковальчук просит 16 миллиардов для расширения уставного капитала "Невского экологического оператора". Средства пойдут на реализацию мусорной реформы в Петербурге, отмечает издание "Фонтанка".

Письма, в которых Борис Ковальчук просит финансирования, отправлены на имя губернатора Петербурга Александра Беглова и главы Ленобласти Александра Дрозденко. Речь идет увеличении капитала регионального оператора "НЭО" по обращению с отходами со 100 миллионов до 16 миллиардов рублей. Все учредители — два региона, ВТБ и само "Интер РАО", — должны вложиться поровну. О ситуации ранее подробно писали СМИ. Если деньги не будут предоставлены, скорее всего, мусорную реформу в Петербурге, которая стартовала 1 января 2022 года и уже отметилась рядом провалов, ждет окончательное фиаско.

Из администраций Ленобласти и Петербурга Ковальчуку уже пришел ответ. Там заявили, что готовы рассмотреть обращение, но только в случае предоставления подробного экономического плана.

Напомним, компания "НЭО" была основана полтора года назад. Учредителями организации стали Петербург, Ленобласть, "ИнтерРАО" и банк ВТБ. Каждая из сторон внесла примерно одинаковые суммы по 25 миллионов рублей и в настоящее время в равной степени владеет компанией.

На "НЭО" возлагались большие надежды в плане реализации новой системы обслуживания города, однако оператор, как показала практика, оказался не в состоянии обеспечить быстрый вывоз мусора. В итоге горожане до сих пор, более чем через полгода после начала реформы, продолжают жаловаться на переполненные контейнеры и нашествия крыс, а также антисанитарию во дворах и на мусорных площадках.

Ответ администрации Беглова Ковальчуку лишь подтверждает непрофессионализм чиновников Смольного и их незаинтересованность в действительно важных для города изменениях, подчеркнули ранее журналисты. Если стороны все-таки не согласятся на предложение Ковальчука, то завершать мусорную реформу команде губернатора Александра Беглова придется самостоятельно.