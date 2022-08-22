В Госдуме заявили, что Россия будет поддерживать культуру Украины

По словам первого заместителя главы комитета по культуре Госдумы Елены Драпеко, Россия будет поддерживать украинскую культуру. Парламентарий отмечает, что самая трудная работа будет проходить в освобождённых регионах.

"Мы должны рассказать о том, что наша идея гуманистическая, наша идея светлая, наша идея — любви и братства народов", — сказала Драпеко на конференции Социал-демократического союза женщин России.