По словам первого заместителя главы комитета по культуре Госдумы Елены Драпеко, Россия будет поддерживать украинскую культуру. Парламентарий отмечает, что самая трудная работа будет проходить в освобождённых регионах.
"Мы должны рассказать о том, что наша идея гуманистическая, наша идея светлая, наша идея — любви и братства народов", — сказала Драпеко на конференции Социал-демократического союза женщин России.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.