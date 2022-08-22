Московские школьники победили на первенстве России по спортивному туризму

Команда Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма завоевала награды высшей пробы в старшей возрастной группе на первенстве России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. В соревнованиях, которые проходили в поселке Листвянка Иркутской области, приняли участие более 300 ребят из 27 регионов России, сообщает газета "Мой район".

Спортсмены соревновались в двух возрастных группах: юниоры/юниорки и юноши/девушки. В программе было три дисциплины: "дистанция — пешеходная — связка", "дистанция — пешеходная" (короткая), "дистанция — пешеходная — группа" (длинная). Москвичи набрали больше всего очков в общекомандном зачете в группе юноши/девушки.

На базе Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма ведется системная подготовка юношей и девушек к соревнованиям под руководством чемпионов России по спортивному туризму.